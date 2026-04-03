США втратили другий бойовий літак на Близькому Сході, - NYT

У п’ятницю, 3 квітня, США втратили два бойових літаки в Перській затоці та над Іраном. Про це повідомили двоє американських посадовців на умовах анонімності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Два інциденти за день
Перший інцидент стався зі штурмовиком A-10 Warthog, який розбився поблизу Ормузької протоки. Єдиний пілот, який перебував на борту, був успішно врятований. Обставини падіння поки не розголошуються.
Майже одночасно над Іраном був збитий винищувач F-15E Strike Eagle. Цей літак розрахований на двох членів екіпажу. Одного з них вдалося врятувати, пошуково-рятувальна операція для другого пілота триває.
Що відомо про модель штурмовика
A-10 - це тихохідний штурмовик, створений для підтримки сухопутних військ. Його максимальна швидкість становить близько 700 км/год.
Основна зброя літака - 30-мм гармата GAU-8, яка здатна вистрілювати 70 снарядів за секунду. Завдяки здатності довго перебувати над ціллю на малих висотах, штурмовик ефективно уражає катери, бронетехніку та фортифікації.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони США вирішило подвоїти кількість штурмовиків A-10 на Близькому Сході. До регіону відправили 18 додаткових літаків, які приєдналися до близько десятка вже наявних, - загальна кількість сягнула 30. Офіційно A-10 призначені для підтримки наземних військ та патрулювання Ормузької протоки.
Однак після інциденту зі збиттям F-15E, як повідомляють ЗМІ, Іран збив американський вертоліт, який летів на порятунок екіпажу збитого винищувача. Це стало ще одним ударом по авіації США в регіоні.
Водночас, за даними Politico, Пентагон опинився в критичній ситуації: стратегічні об’єкти для бомбардувань в Ірані майже вичерпано, але президент Дональд Трамп наказав продовжувати удари ще три тижні.
Тепер американське командування стоїть перед вибором між "ганебною втечею" або ризикованою наземною операцією, оскільки Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку, а світова нафтова криза триває.