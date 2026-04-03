США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYT

В пятницу, 3 апреля, США потеряли два боевых самолета в Персидском заливе и над Ираном. Об этом сообщили двое американских чиновников на условиях анонимности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Два инцидента за день
Первый инцидент произошел со штурмовиком A-10 Warthog, который разбился вблизи Ормузского пролива. Единственный пилот, находившийся на борту, был успешно спасен. Обстоятельства падения пока не разглашаются.
Почти одновременно над Ираном был сбит истребитель F-15E Strike Eagle. Этот самолет рассчитан на двух членов экипажа. Одного из них удалось спасти, поисково-спасательная операция для второго пилота продолжается.
Что известно о модели штурмовика
A-10 - это тихоходный штурмовик, созданный для поддержки сухопутных войск. Его максимальная скорость составляет около 700 км/ч.
Основное оружие самолета - 30-мм пушка GAU-8, которая способна выстреливать 70 снарядов в секунду. Благодаря способности долго находиться над целью на малых высотах, штурмовик эффективно поражает катера, бронетехнику и фортификации.
Напомним, накануне Министерство обороны США решило удвоить количество штурмовиков A-10 на Ближнем Востоке. В регион отправили 18 дополнительных самолетов, которые присоединились к около десятка уже имеющихся, - общее количество достигло 30. Официально A-10 предназначены для поддержки наземных войск и патрулирования Ормузского пролива.
Однако после инцидента со сбитием F-15E, как сообщают СМИ, Иран сбил американский вертолет, который летел на спасение экипажа сбитого истребителя. Это стало еще одним ударом по авиации США в регионе.
В то же время, по данным Politico, Пентагон оказался в критической ситуации: стратегические объекты для бомбардировок в Иране почти исчерпаны, но президент Дональд Трамп приказал продолжать удары еще три недели.
Теперь американское командование стоит перед выбором между "позорным бегством" или рискованной наземной операцией, поскольку Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а мировой нефтяной кризис продолжается.