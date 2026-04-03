США потеряли второй боевой самолет на Ближнем Востоке, - NYT

Два инцидента за день

Первый инцидент произошел со штурмовиком A-10 Warthog, который разбился вблизи Ормузского пролива. Единственный пилот, находившийся на борту, был успешно спасен. Обстоятельства падения пока не разглашаются.

Почти одновременно над Ираном был сбит истребитель F-15E Strike Eagle. Этот самолет рассчитан на двух членов экипажа. Одного из них удалось спасти, поисково-спасательная операция для второго пилота продолжается.

Что известно о модели штурмовика

A-10 - это тихоходный штурмовик, созданный для поддержки сухопутных войск. Его максимальная скорость составляет около 700 км/ч.

Основное оружие самолета - 30-мм пушка GAU-8, которая способна выстреливать 70 снарядов в секунду. Благодаря способности долго находиться над целью на малых высотах, штурмовик эффективно поражает катера, бронетехнику и фортификации.