США впровадили українські технології боротьби з дронами на Близькому Сході, - Reuters

Допомога України з дронами-перехоплювачами

Нагадаємо, за даними Axios, Україна намагалася продати США свої дрони-перехоплювачі ще 7 місяців тому. Причому мова йде про ті засоби, які вже перевірені і показали себе в боях.

Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозицію, але зараз змінила підхід.

У березні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Водночас пізніше Трамп заявив про те, що допомога України у знищенні іранських дронів "йому не потрібна". Він похвалився, що американські безпілотники - найкращі у світі.

Також ми писали, що армія США направила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops. Це ті дрони, які вже використовували українські військові.