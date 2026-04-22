RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке, - Reuters

15:55 22.04.2026 Ср
2 мин
Ранее Трамп заявлял, что США не нужна помощь Украине
aimg Татьяна Степанова
Фото: США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке (Getty Images)

Американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии, стремясь остановить иранские атаки, которые привели к потерям самолетов и гибели военнослужащего.

По данным источников агентства, украинские военные прибыли на американскую авиабазу в Саудовской Аравии для обучения военных США работе с программой Sky Map.

Это платформа, которая широко используется украинскими военными для выявления угроз от дронов, в частности беспилотников типа "Шахед", разработанных Ираном, и осуществления контратак с помощью дронов-перехватчиков.

Отмечается, что поскольку дешевые дроны играют значительную роль в войне России в Украине, Пентагон увеличил инвестиции в технологии борьбы с дронами.

В то же время использование украинских технологий на базе "Принц Султан", которая находится примерно в 640 километрах от Ирана и с начала войны подверглась волнам атак дронов и ракет, подчеркивает уязвимость противовоздушной и противоракетной обороны США.

Помощь Украины с дронами-перехватчиками

Напомним, по данным Axios, Украина пыталась продать США свои дроны-перехватчики еще 7 месяцев назад. Причем речь идет о тех средствах, которые уже проверены и показали себя в боях.

Тогда администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение, но сейчас изменила подход.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.

В то же время позже Трамп заявил о том, что помощь Украины в уничтожении иранских дронов "ему не нужна". Он похвастался, что американские беспилотники - лучшие в мире.

Также мы писали, что армия США направила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops. Это те дроны, которые уже использовали украинские военные.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний востокДрони