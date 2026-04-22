США внедрили украинские технологии борьбы с дронами на Ближнем Востоке, - Reuters

По данным источников агентства, украинские военные прибыли на американскую авиабазу в Саудовской Аравии для обучения военных США работе с программой Sky Map.

Это платформа, которая широко используется украинскими военными для выявления угроз от дронов, в частности беспилотников типа "Шахед", разработанных Ираном, и осуществления контратак с помощью дронов-перехватчиков.

Отмечается, что поскольку дешевые дроны играют значительную роль в войне России в Украине, Пентагон увеличил инвестиции в технологии борьбы с дронами.

В то же время использование украинских технологий на базе "Принц Султан", которая находится примерно в 640 километрах от Ирана и с начала войны подверглась волнам атак дронов и ракет, подчеркивает уязвимость противовоздушной и противоракетной обороны США.