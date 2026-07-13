США впервые применили для ударов по Ирану морские дроны

В ночь на 13 июля США нанесли очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей. Однако во время этой атаки американские войска впервые использовали морские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Командование аргументировано новую атаку по Ирану тем, чтобы оставить способность Тегерана атаковать международные судна. В ходе новой операции были использованы самолеты, корабли и впервые определенный тип дронов.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны, прибрежным радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным средствам, а также малым катерам, используя американские истребители, корабли ВМС, ударные беспилотники-камикадзе и впервые - морские беспилотники-камикадзе", - говорится в заявлении.

В CENTCOM подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а войска США в свою очередь готовы обеспечить сохранение свободы судоходства для торговых кораблей, несмотря на "неоправданную агрессию" Ирана.

Что заявили в Иране

Иранская сторона отчиталась, что уже нанесла ответный удар с помощь ракет и дронов. Тегеран утверждает, что атаковал: