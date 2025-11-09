"США не ворог України": Зеленський відповів, чи боїться він Трампа

Всі лідери у світі "бояться" американського президента Дональда Трампа, але президент України Володимир Зеленський його не боїться. Оскільки США - давній стратегічний партнер України, а не ворог.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказав сам Зеленський в інтерв'ю The Guardian .

Під час інтерв'ю журналіст запитав Зеленського, чи боїться він американського президента. Зеленський відповів, що не боїться.

"Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?", - сказав український лідер.

Зеленський також додав, що під час зустрічі у Білому домі Трамп не розкидував карти бойових дій під час перепалки, що виникла в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, стосунки між ним та Трампом - нормальні, ділові та конструктивні. А Україна поважає вибір американського народу.

"Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом, так само, як мене обрав мій народ. США є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, можливо, навіть десятиліть і століть", - резюмував президент України.