"США не враг Украины": Зеленский ответил, боится ли он Трампа
Все лидеры в мире "боятся" американского президента Дональда Трампа, но президент Украины Владимир Зеленский его не боится. Поскольку США - давний стратегический партнер Украины, а не враг.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал сам Зеленский в интервью The Guardian.
Во время интервью журналист спросил Зеленского, боится ли он американского президента. Зеленский ответил, что не боится.
"Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?", - сказал украинский лидер.
Зеленский также добавил, что во время встречи в Белом доме Трамп не разбрасывал карты боевых действий во время перепалки, возникшей в Овальном кабинете. По словам Зеленского, отношения между ним и Трампом - нормальные, деловые и конструктивные. А Украина уважает выбор американского народа.
"Трампа выбрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом, так же, как меня выбрал мой народ. США являются нашим стратегическим партнером в течение многих лет, возможно, даже десятилетий и веков", - резюмировал президент Украины.
Встреча Зеленского и Трампа: был ли сканал
Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее о встрече лидеров в Белом доме, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
При этом во время встречи возникли проблемы. Например, по данным СМИ, Трамп призвал Зеленского согласится на условия РФ по прекращению войны. В противном случае, запугивал Зеленского Трамп, российский диктатор Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину.
Также, по данным американских СМИ, Трамп выражал разочарование Зеленским, в один момент отказавшись смотреть на карты боевых действий, принесенные украинцами. Он якобы начал кричать, разбросал по столу документы, карты, и отказался предоставлять Украине ракеты Tomahawk.