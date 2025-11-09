"США не враг Украины": Зеленский ответил, боится ли он Трампа

Все лидеры в мире "боятся" американского президента Дональда Трампа, но президент Украины Владимир Зеленский его не боится. Поскольку США - давний стратегический партнер Украины, а не враг.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказал сам Зеленский в интервью The Guardian .

Во время интервью журналист спросил Зеленского, боится ли он американского президента. Зеленский ответил, что не боится.

"Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?", - сказал украинский лидер.

Зеленский также добавил, что во время встречи в Белом доме Трамп не разбрасывал карты боевых действий во время перепалки, возникшей в Овальном кабинете. По словам Зеленского, отношения между ним и Трампом - нормальные, деловые и конструктивные. А Украина уважает выбор американского народа.

"Трампа выбрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом, так же, как меня выбрал мой народ. США являются нашим стратегическим партнером в течение многих лет, возможно, даже десятилетий и веков", - резюмировал президент Украины.