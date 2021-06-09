В США на военной базе произошла стрельба

В штате Техас на базе военно-воздушных сил Соединенных Штатов произошла стрельба. Объявлена команда "в укрытие".

Об этом сообщает Объединенная база Сан-Антонио в Twitter.

"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала JBSA-Lackland. Всему персоналу базы немедленно выполнить процедуру блокировки и занять укрытия. Тревога не учебная", - говорится в сообщении.

Однако пока о подробностях инцидента не сообщается.

База "Лаклэнд" используется, в том числе, для подготовки бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.

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На базе Сан-Антонио сообщили, что пострадавших в результате стрельбы нет. Однако сейчас аварийные службы базы работают над проверкой территории и поиском стрелявшего.

"Предположительно, стрельба произошла у ворот Valley Hi Gate на территории Объединенной базы Сан-Антонио", - говорится в сообщении.