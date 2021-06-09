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В США на военной базе произошла стрельба

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Техас, Среда 09 июня 2021 21:24
В США на военной базе произошла стрельба Фото: в США на военной базе произошла стрельба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В штате Техас на базе военно-воздушных сил Соединенных Штатов произошла стрельба. Объявлена команда "в укрытие".

Об этом сообщает Объединенная база Сан-Антонио в Twitter.

"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала JBSA-Lackland. Всему персоналу базы немедленно выполнить процедуру блокировки и занять укрытия. Тревога не учебная", - говорится в сообщении.

Однако пока о подробностях инцидента не сообщается.

База "Лаклэнд" используется, в том числе, для подготовки бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.

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На базе Сан-Антонио сообщили, что пострадавших в результате стрельбы нет. Однако сейчас аварийные службы базы работают над проверкой территории и поиском стрелявшего.

"Предположительно, стрельба произошла у ворот Valley Hi Gate на территории Объединенной базы Сан-Антонио", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Флориде двое подростков сбежали из интерната, после чего вломились в чужом дом и украли оружие. В частности, автомат АК-47, пистолет и ружье. После этого они устроили перестрелку с правоохранителями.

Кроме того, в Хайалиа в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Добавим, что ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

Кроме того, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Как писало РБК-Украина, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

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