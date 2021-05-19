В США неизвестный открыл стрельбу в автобусе: два человека погибли
В Окленде, штат Калифорния, США, неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает дорожная служба местного департамента полиции.
Двое пострадавших в результате стрельбы скончались от полученных ранений.
Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали. Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника, пытается установить его личность.
За информацию о нем объявлена награда в около 545 долларов.
Несколько дней назад в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.
Напомним, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.
Также во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум пять человек.