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В США трое неизвестных обстреляли ночной клуб: два человека погибли, десятки ранены

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Хайалиа, Воскресенье 30 мая 2021 20:22
В США трое неизвестных обстреляли ночной клуб: два человека погибли, десятки ранены Фото: при стрельбе у ночного клуба в США погибли два человека, ранены более 20 (twitter.com/CTVCalgary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Хайалиа в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерт. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, к ночному клубу подъехал белый Nissan Pathfinder, из которого вышли трое вооруженных человека. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Их разыскивает полиция.

В результате стрельбы погибли два человека. Более 20 получили ранения. Они направлены в местные больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что власти штата работают над поимкой преступников. "Правосудие должно быть быстрым и суровым", - написал он в Twitter.

Напомним, 23 мая в штате Огайо (США) произошла стрельба в одном из баров. В результате инцидента погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Отметим, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

Кроме того, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Как писало РБК-Украина, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

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