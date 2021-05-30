В США трое неизвестных обстреляли ночной клуб: два человека погибли, десятки ранены
В Хайалиа в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерт. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.
Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, к ночному клубу подъехал белый Nissan Pathfinder, из которого вышли трое вооруженных человека. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Их разыскивает полиция.
В результате стрельбы погибли два человека. Более 20 получили ранения. Они направлены в местные больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что власти штата работают над поимкой преступников. "Правосудие должно быть быстрым и суровым", - написал он в Twitter.
At least two people were killed and more than 20 injured when gunmen opened fire on a crowd outside a concert in Miami, Florida https://t.co/mzijDH63yI pic.twitter.com/gzkqWKU4Ud— Reuters (@Reuters) May 30, 2021
Напомним, 23 мая в штате Огайо (США) произошла стрельба в одном из баров. В результате инцидента погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
Отметим, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.
Кроме того, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.
Как писало РБК-Украина, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.