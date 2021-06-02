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В США подростки устроили стрельбу украденным оружием, есть раненые

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США, Среда 02 июня 2021 23:11
В США подростки устроили стрельбу украденным оружием, есть раненые Фото: Девушка, по словам правоохранителей, угрожала убить сержанта.(РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

В США двое подростков (14 и 12 лет) ночью сбежали из интерната в штате Флорида, забрались в чужой дом и украли оружие. После этого они устроили перестрелку с правоохранителями.

Об этом сообщает ABC News.

Серьезные ранения получила 14-летняя девочка, которая была соучастницей 12-летнего парня. Она была ранена, когда открыла огонь по помощникам шерифа во Флориде.

По предварительной информации, дети сбежали из интерната и проникли в дом, где хранились автомат АК-47, пистолет, ружье и много патронов.

Правоохранители оцепили здание и пытались уговорить детей выйти из дома. Вместо этого они открыли огонь из оружия домовладельца. Девушка, по словам правоохранителей, угрожала убить сержанта.

После этого девушка вышла через гараж, наставив оружие на правоохранителей. Тогда она была ранена. Парень, который был в этот момент в гараже с автоматом АК-47, сдался.

На днях в Хайалиа в штате Флорида (США) к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Отметим, ранее в Окленде мужчина открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

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