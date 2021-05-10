В результате стрельбы в Колорадо погибли семь человек

В американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Подозреваемый стрелок подъехал к трейлеру, где праздновали день рождения, и открыл огонь, после чего покончил с собой.

Полиция обнаружила шесть погибших на месте происшествия, еще один человек был ранен и позже умер в больнице. На вечеринке также были дети, они не пострадали.

По предварительным данным, стрелок оказался парнем одной из погибших.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.