В результате стрельбы в Колорадо погибли семь человек
В американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Подозреваемый стрелок подъехал к трейлеру, где праздновали день рождения, и открыл огонь, после чего покончил с собой.
Полиция обнаружила шесть погибших на месте происшествия, еще один человек был ранен и позже умер в больнице. На вечеринке также были дети, они не пострадали.
По предварительным данным, стрелок оказался парнем одной из погибших.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.
Ранее стало известно, что в американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. Сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли шесть человек, включая одного полицейского.
Также в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.