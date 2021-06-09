ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У США на військовій базі сталася стрілянина

Новость на русском →
Техас, Середа 09 червня 2021 21:24
У США на військовій базі сталася стрілянина Фото: у США на військовій базі сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У штаті Техас на базі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів сталася стрілянина. Оголошена команда"в укриття".

Про це повідомляє Об'єднана база Сан-Антоніо у Twitter.

"Попередження про активну стрілку для всього персоналу JBSA-Lackland. Всьому персоналу бази негайно виконати процедуру блокування і зайняти укриття. Тривога не навчальна", - йдеться в повідомленні.

Однак поки про подробиці інциденту не повідомляється.

База "Лакленд" використовується, в тому числі для підготовки бійців Національної гвардії і офіцерів американської армії.

Оновлений:

На базі Сан-Антоніо повідомили, що постраждалих в результаті стрілянини немає. Однак зараз аварійні служби бази працюють над перевіркою території і пошуком того, хто стріляв.

"Імовірно, стрілянина сталася біля воріт Valley Hi Gate на території Об'єднаної бази Сан-Антоніо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Флориді двоє підлітків втекли з інтернату, після чого вломилися в чужому будинок і вкрали зброю. Зокрема, автомат АК-47, пістолет і рушниця. Після цього вони влаштували перестрілку з правоохоронцями.

Крім того, в Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

Додамо, що раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Крім того, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Як писало РБК-Україна, в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки Техас Стрільба
NEWS
Путін про переговори з Зеленським: нам завжди є що обговорити
Путін про переговори з Зеленським: нам завжди є що обговорити
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна