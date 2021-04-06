В США на военной базе "Форт Детрик" произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"ВМС США готовы подтвердить, что в "Форт Детрик", штат Мэриленд, произошла стрельба с участием моряков американских ВМС. Мы продолжим сообщать о дополнительных деталях по мере развития ситуации", - говорится в сообщении ВМС США в Twitter .

Позже пресс-служба Военно-морских сил Соединенных Штатов подтвердили инцидент со стрельбой на военной базе.

"Две жертвы и подозреваемый убиты", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля неизвестный на автомобиле протаранил КПП у Капитолия США в Вашингтоне, после чего началась стрельба. В результате происшествия погиб офицер полиции и водитель автомобиля, который пытался протаранить ограждение.

Добавим, что в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

Кроме того, в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.