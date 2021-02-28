В США в результате взрыва пострадали трое полицейских

В американском городе Уичито штата Канзас прогремел взрыв в пустующем доме при проверке помещения. В результате инцидента пострадали трое полицейских.

Об этом сообщает местное управление полиции в Twitter

"Стражи порядка были направлены для проверки нежилого дома в этом районе. Трое служащих получили ранения в результате возможного взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание", - говорится в сообщении.

Правоохранителей госпитализировали. Двоих офицеров доставили с легкими травмами и одного - в тяжелом, но стабильном состоянии.

Позже одного из пострадавших был выписан из больницы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, к расследованию были привлечены сотрудники взрывотехнического отряда и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.