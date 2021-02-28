В США в результате взрыва пострадали трое полицейских
В американском городе Уичито штата Канзас прогремел взрыв в пустующем доме при проверке помещения. В результате инцидента пострадали трое полицейских.
Об этом сообщает местное управление полиции в Twitter
"Стражи порядка были направлены для проверки нежилого дома в этом районе. Трое служащих получили ранения в результате возможного взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание", - говорится в сообщении.
Правоохранителей госпитализировали. Двоих офицеров доставили с легкими травмами и одного - в тяжелом, но стабильном состоянии.
Позже одного из пострадавших был выписан из больницы.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, к расследованию были привлечены сотрудники взрывотехнического отряда и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.
Напомним, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.
Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.