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В Миннеаполисе на месте гибели Джорджа Флойда застрелили человека

Новина українською → Миннеаполис, Воскресенье 07 марта 2021 08:40
В Миннеаполисе на месте гибели Джорджа Флойда застрелили человека Фото: ограничительная линия (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов штата, в городе Миннеаполисе, на месте гибели Флойда произошла перепалка между двумя лицами.

В ходе ссоры один из ее участников открыл огонь по другому из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался от полученного ранения.

Кто был участниками инцидента не раскрывается. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

При этом в полиции заявили, что стрелок не был идентифицирован и не задержан. Правоохранители просят общественность о помощи в обнаружении автомобиля для бегства, который описывается как светлый Suburban с огнестрельными повреждениями.

Напомним, афроамериканец Флойд скончался при задержании 25 мая 2020 года. Четверо полицейских, причастных к задержанию, были уволены, а одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Гибель Флойда вызвала волну протестов против произвола полиции по всей стране, которая переросла в беспорядки.

Ранее сообщалось, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

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