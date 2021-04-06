У США на військовій базі "Форт Детрік" сталася стрілянина, є загиблі

В американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції в Twitter.

"ВМС США готові підтвердити, що в "Форт Детрік", штат Меріленд, сталася стрілянина з участю американських моряків ВМС. Ми продовжимо повідомляти про додаткові деталі у мірі розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні ВМС США в Twitter .

Пізніше прес-служба Військово-морських сил Сполучених Штатів підтвердили інцидент зі стріляниною на військовій базі.

"Дві жертви і підозрюваний вбиті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив КПП біля Капітолія США у Вашингтоні, після чого розпочалася стрілянина. У результаті події загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.

Додамо, що в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.