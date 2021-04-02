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Возле Капитолия США произошла стрельба, есть раненые

Новина українською → Вашингтон, Пятница 02 апреля 2021 20:30
Возле Капитолия США произошла стрельба, есть раненые Фото: автомобиль протаранил КПП у Капитолия, а также произошла стрельба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Вашингтоне возле здания Капитолия Соединенных Штатов произошла стрельба В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что ранения получили двое полицейских, одного из которого унесли на носилках.

На месте происшествия работает полиция и скорая. Также на территорию Капитолия прилетел вертолет. Причины происшествия не известны.

По данным издания Insider, полиция Капитолия разослала уведомления тем, кто находится в комплексе, о том, что они должны оставаться в помещении из-за "внешней угрозы безопасности".

По словам свидетелей, на территорию въехал автомобиль, который после врезался в ограждение. При этом автомобиль наехал на двух полицейских.

По данным полиции, подозреваемый находится под стражей, а водитель вместе с двумя полицейскими доставлен в больницу.

Пока не известно, кто именно стрелял полиция или злоумышленник.

Напомним, в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

Кроме того, в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.

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