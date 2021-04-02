Возле Капитолия США произошла стрельба, есть раненые

В Вашингтоне возле здания Капитолия Соединенных Штатов произошла стрельба В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Daily Mail .

Отмечается, что ранения получили двое полицейских, одного из которого унесли на носилках.

На месте происшествия работает полиция и скорая. Также на территорию Капитолия прилетел вертолет. Причины происшествия не известны.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

По данным издания Insider, полиция Капитолия разослала уведомления тем, кто находится в комплексе, о том, что они должны оставаться в помещении из-за "внешней угрозы безопасности".

По словам свидетелей, на территорию въехал автомобиль, который после врезался в ограждение. При этом автомобиль наехал на двух полицейских.

По данным полиции, подозреваемый находится под стражей, а водитель вместе с двумя полицейскими доставлен в больницу.

Пока не известно, кто именно стрелял полиция или злоумышленник.