США виступили проти конфіскації російських активів у Європі, - The Times

Питання заморожених російських активів знову опинилося в центрі міжнародних розбіжностей. Підходи США і країн Євросоюзу щодо цього напрямку помітно розходяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію британської газети The Times.

Позиція США щодо конфіскації активів РФ

Сполучені Штати не підтримують ініціативи Європейського союзу, які передбачають конфіскацію російських суверенних активів.

За інформацією видання, представники американської адміністрації в приватному порядку попереджають європейських партнерів про можливі наслідки таких кроків.

Зокрема, у Вашингтоні дають зрозуміти, що в разі вилучення коштів Євросоюзу і Великій Британії надалі доведеться компенсувати ці суми.

Попередження для Європи та Британії

"Європейцям доведеться це повернути", - заявило джерело газети, наголосивши, що тема російських активів посідає важливе місце в обговореннях можливих параметрів мирного врегулювання, вочевидь, не даючи можливості Україні компенсувати наслідки війни коштом Росії.

Як наголошується, це питання включено до переліку ключових елементів мирного плану Дональда Трампа, і перебуває на постійному контролі переговорних груп.

Побоювання Вашингтона

У публікації йдеться, що американська сторона побоюється негативних наслідків конфіскації суверенних активів РФ.

У США вважають, що такий крок може призвести до затягування конфлікту і одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на Москву.

На думку джерел, збереження активів у замороженому стані розглядають як більш гнучкий важіль впливу в рамках подальших переговорів.