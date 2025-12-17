США выступили против конфискации российских активов в Европе, - The Times

Вопрос замороженных российских активов вновь оказался в центре международных разногласий. Подходы США и стран Евросоюза по этому направлению заметно расходятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британской газеты The Times.

Позиция США по конфискации активов РФ

Соединенные Штаты не поддерживают инициативы Европейского союза, предполагающие конфискацию российских суверенных активов.

По информации издания, представители американской администрации в частном порядке предупреждают европейских партнеров о возможных последствиях подобных шагов.

В частности, в Вашингтоне дают понять, что в случае изъятия средств Евросоюзу и Великобритании в дальнейшем придется компенсировать эти суммы.

Предупреждение для Европы и Британии

"Европейцам придется это вернуть", — заявил источник газеты, подчеркнув, что тема российских активов занимает важное место в обсуждениях возможных параметров мирного урегулирования, очевидно, не давая возможности Украине компенсировать последствия войны на счет России.

Как отмечается, данный вопрос включен в перечень ключевых элементов мирного плана Дональда Трампа, и находится на постоянном контроле переговорных групп.

Опасения Вашингтона

В публикации говорится, что американская сторона опасается негативных последствий конфискации суверенных активов РФ.

В США считают, что такой шаг может привести к затягиванию конфликта и одновременно лишить Запад одного из немногих инструментов давления на Москву.

По мнению источников, сохранение активов в замороженном состоянии рассматривается как более гибкий рычаг влияния в рамках дальнейших переговоров.