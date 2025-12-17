ua en ru
"Приголомшливий переговорник": Трамп зробив заяву про мирний процес в Україні та розхвалив Віткоффа

США, Середа 17 грудня 2025 10:45
"Приголомшливий переговорник": Трамп зробив заяву про мирний процес в Україні та розхвалив Віткоффа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що в питанні припинення війни в Україні сторони, мовляв, "дуже близькі до результату". А свого спецпредставника Стіва Віткоффа Трамп назвав "великим та приголомшливим" переговорником.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Стів Віткофф був чудовий. Джаред Кушнер був чудовий. Але Стів - Стів великий переговорник. Я помітив у ньому одну річ: він приголомшлива особистість", - заявив Трамп.

Президент США додав, що Віткофф, нібито, дуже добре впорався та його, мовляв, "усі люблять". Тоді як інші перемовник, за словами Трампа, могли б укласти угоду, але спочатку, мовляв, "жоведеться пройти через Третю світову війну".

"Я сказав: усі люблять Стіва. Він чудовий переговорник, всі його люблять. І саме так і виявилося. Люди люблять Стіва. І я думаю, що ми будемо досить близькими до результату", - сказав президент США.

Трамп також вчергове поскаржився на те, що в Вашингтоні вважали війну в Україні "найлегшим конфліктом для врегулювання" - через нібито "добрі стосунки з Путіним". Але вона стала дуже важким викликом.

"Цього ніколи б не сталося. І цього не відбувалося упродовж чотирьох років. Путін розумів. Цього ніколи б, ніколи не сталося. Стів зробив фантастичну роботу", - додав Трамп.

Переговори у Берліні: що відомо

В Берліні ввечері 15 грудня завершився дводенний черговий раунд переговорів щодо так званого "мирного плану". В переговорах взяли участь президент України Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

За результатами зустрічі європейські лідери вийшли зі спільною заявою, яка стосується гарантій безпеки та відновлення України. При цьому згідно з даними ЗМІ, Трамп також був дуже задоволений перебігом переговорів між українською та американською делегаціями - більшість питань вдалося врегулювати.

Детальніше про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

