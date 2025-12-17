У Трампа заперечили підготовку нових антиросійських санкцій, - Reuters
Президент США Дональд Трамп не ухвалював рішення щодо запровадження нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник Білого дому заперечив інформацію Bloomberg щодо підготовки США санкцій проти енергетики РФ. Агентство повідомило, що їх можуть запровадити у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить потенційну мирну угоду.
За словами посадовця адміністрації Трампа, американський лідер не ухвалював нових рішень щодо антиросійських санкцій.
"Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом", - зазначив він.
Представник Держдепу США розповів Reuters, що не буде попередньо обговорювати санкції проти країни-агресорки.
Що передувало
Раніше Bloomberg повідомило про підготовку адміністрацією Дональда Трампа нових санкцій проти російського енергетичного сектора. За даними джерел агентства, Білий дім таким чином намагається посилити тиск на російського диктатора, якщо той відмовиться від розробленого США мирного плану.
Джерела розповіли агентству, що нові санкції можуть бути введені вже наступного тижня.
Вони торкнуться "тіньового флоту" і торгових компаній, які використовуються країно-агресоркою для транспортування сировини покупцям.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, на початку листопада США ввели санкції проти двох нафтових компаній РФ "Лукойл" і "Роснефть". З цієї причини країни ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Також днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ввела санкції проти майже 700 танкерів зі складу тіньового флоту РФ, який перевозить російську нафту, що підпадає під санкції, в обхід встановлених цивілізованим світом обмежень.
Крім того, Єврорада 15 грудня ввела нові санкції проти дев'яти осіб і організацій, які сприяють функціонуванню тіньового флоту Росії.