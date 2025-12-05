США требуют от ЕС остановить выплату "репарационного" кредита Украине, - Вloomberg

США давят на ЕС с требованием приостановить предоставление Украине "репарационного" кредита из замороженных российских активов, настаивая на их сохранении для возможного мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

По словам европейских дипломатов, знакомых с ходом дискуссий, США ведут активные непубличные переговоры с европейскими странами, пытаясь заблокировать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для крупного кредита Украине.

Американские чиновники частным образом убеждают правительства государств-членов ЕС в том, что эти средства могут сыграть ключевую роль в возможном будущем мирном урегулировании между Киевом и Москвой.

Вашингтон утверждает, что активы не следует использовать для продолжения войны, а лучше их придержать как инструмент политического давления на Россию и элемент потенциальной сделки.

Государственный департамент США пока не прокомментировал информацию о давлении на европейских партнеров.

Европейские лидеры отвечают жестко

В Европе на американские аргументы отреагировали резко. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные российские активы - это исключительно европейское дело, поскольку средства хранятся в европейских юрисдикциях.

"Нет никакой возможности передать эти деньги США. Деньги должны идти в Украину - они должны помогать Украине", - подчеркнул Мерц.

План ЕС по "замороженным" российским активам

Евросоюз на этой неделе представил план, который предусматривает использование замороженных российских активов для обеспечения кредита объемом 90 млрд евро. Эти средства должны покрыть экономические и военные потребности Украины в течение следующих двух лет.

Так, в Евросоюзе сейчас хранится около 210 млрд евро активов российского Центробанка, и ожидается, что с 2028 года их может быть привлечено еще больше.