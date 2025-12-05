США требуют от ЕС остановить выплату "репарационного" кредита Украине, - Вloomberg
США давят на ЕС с требованием приостановить предоставление Украине "репарационного" кредита из замороженных российских активов, настаивая на их сохранении для возможного мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
По словам европейских дипломатов, знакомых с ходом дискуссий, США ведут активные непубличные переговоры с европейскими странами, пытаясь заблокировать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для крупного кредита Украине.
Американские чиновники частным образом убеждают правительства государств-членов ЕС в том, что эти средства могут сыграть ключевую роль в возможном будущем мирном урегулировании между Киевом и Москвой.
Вашингтон утверждает, что активы не следует использовать для продолжения войны, а лучше их придержать как инструмент политического давления на Россию и элемент потенциальной сделки.
Государственный департамент США пока не прокомментировал информацию о давлении на европейских партнеров.
Европейские лидеры отвечают жестко
В Европе на американские аргументы отреагировали резко. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные российские активы - это исключительно европейское дело, поскольку средства хранятся в европейских юрисдикциях.
"Нет никакой возможности передать эти деньги США. Деньги должны идти в Украину - они должны помогать Украине", - подчеркнул Мерц.
План ЕС по "замороженным" российским активам
Евросоюз на этой неделе представил план, который предусматривает использование замороженных российских активов для обеспечения кредита объемом 90 млрд евро. Эти средства должны покрыть экономические и военные потребности Украины в течение следующих двух лет.
Так, в Евросоюзе сейчас хранится около 210 млрд евро активов российского Центробанка, и ожидается, что с 2028 года их может быть привлечено еще больше.
Дебаты в Евросоюзе по "замороженным" активам РФ
На пути к принятию окончательного решения есть существенное сопротивление со стороны Бельгии, где размещена значительная часть активов. Брюссель опасается, что Европа или даже бельгийский бюджет могут оказаться под ударом, если Россия выиграет потенциальные международные иски по возврату средств.
Так, премьер Бельгии выдвинул условия для "репарационного кредита" Украине.
Именно поэтому немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил свою запланированную поездку в Осло 5 декабря, и срочно решил присоединиться к переговорам между премьером Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно масштабного плана ЕС по финансированию Украины.
Кстати, половина европейцев считают Трампа врагом Европы.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.