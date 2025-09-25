США відвертаються від України? Туск розкритикував заяву Трампа про території

Заява Трампа про повернення територій

Нещодавно американський лідер заявив, що Україна може повернути всі свої окуповані території за підтримки ЄС і потім "піти ще далі".

Таку заяву Трамп зробив після ознайомлення з військовою та економічною ситуацією України і РФ. За його словами, для відновлення територіальної цілісності України необхідні "час, терпіння, фінансова підтримка ЄС і, зокрема, НАТО".

Президент США наголосив, що країна-агресорка вже три з половиною роки безцільно воює, хоча, на його думку, "справжня військова сила" перемогла б за тиждень. Він також заявив, що Росія схожа на "паперового тигра" (не становить загрози, хоча має загрозливий вигляд).

Крім того, Трамп зауважив, що у Росії великі економічні проблеми, тому Україні необхідно діяти зараз. Він також повідомив, що США і надалі постачатимуть зброю НАТО, яка використовуватиме її на власний розсуд.

Заява Трампа про здатність України звільнити свою землю від загарбників пролунала після його зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Український лідер розповів американському колезі про успіхи ЗСУ - цього місяця було звільнено 360 квадратних кілометрів території, яку перебувала під контролем окупантів. Зеленський також заявив, що українські захисники оточили 1000 російських солдатів і Україна розраховує їх обміняти.

