США отворачиваются от Украины? Туск раскритиковал заявление Трампа о территориях

Заявление Трампа о возвращении территорий

Недавно американский лидер заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные территории при поддержке ЕС и потом "пойти еще дальше".

Такое заявление Трамп сделал после ознакомления с военной и экономической ситуацией Украины и РФ. По его словам, для восстановления территориальной целостности Украины необходимы "время, терпение, финансовая поддержка ЕС и, в частности, НАТО".

Президент США подчеркнул, что страна-агрессор уже три с половиной года бесцельно воюет, хотя, по его мнению, "настоящая военная сила" победила бы за неделю. Он также заявил, что Россия похожа на "бумажного тигра" (не представляет угрозы, хотя имеет угрожающий вид).

Кроме того, Трамп отметил, что у России большие экономические проблемы, поэтому Украине необходимо действовать сейчас. Он также сообщил, что США и в дальнейшем будут поставлять оружие НАТО, которая будет использовать его по своему усмотрению.

Заявление Трампа о способности Украины освободить свою землю от захватчиков прозвучало после его встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Украинский лидер рассказал американскому коллеге об успехах ВСУ - в этом месяце было освобождено 360 квадратных километров территории, которая находилась под контролем оккупантов. Зеленский также заявил, что украинские защитники окружили 1000 российских солдат и Украина рассчитывает их обменять.

Также мы писали, что Трамп своим заявлением о способности Украины вернуть территории при помощи ЕС мог намекнуть, что он отдаляется от вопроса войны.