США відтермінували санкції проти "Лукойлу": в чому причина

Як повідомляє видання, адміністрація президента США Дональда Трампа зробила виняток із санкцій для деяких транзакцій ПАТ "Лукойл", посилюючи взаємодію з іноземними урядами та потенційними покупцями щодо міжнародних активів російської нафтової компанії.

Мінфін США видало ліцензію на певні операції, пов'язані з роздрібними автозаправними станціями компанії та контрактами на продаж міжнародних активів компанії до 13 грудня.

Також виняток зробили для угод, що стосуються підрозділів "Лукойлу" в Болгарі - санкції відтермінували до 29 квітня.

Водночас джерела Bloomberg повідомили, що інтерес до покупки іноземних активів "Лукойлу" останніми днями зріс. Потенційні покупці з США, Європи та Перської затоки звернулися до Міністерства фінансів за дозволом на співпрацю з компанією.

Один із розглянутих варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також кілька більш дрібних угод.

Зазначається, що "Лукойл" має частки в нафтопереробних заводах в Європі, а також значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану. Її бренд також поширюється на заправні станції від США до Бельгії та Румунії.