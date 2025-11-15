США отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина

Министерство финансов США продлило срок, после которого вступят в силу санкции против российского "Лукойла", чтобы компания могла провести операции по продаже международных активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, администрация президента США Дональда Трампа сделала исключение из санкций для некоторых транзакций ПАО "Лукойл", усиливая взаимодействие с иностранными правительствами и потенциальными покупателями в отношении международных активов российской нефтяной компании.
Минфин США выдало лицензию на определенные операции, связанные с розничными автозаправочными станциями компании и контрактами на продажу международных активов компании до 13 декабря.
Также исключение сделали для сделок, касающихся подразделений "Лукойла" в Болгарии - санкции отсрочили до 29 апреля.
В то же время источники Bloomberg сообщили, что интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни вырос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.
Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что главный покупатель приобретет большую часть международных активов, а также несколько более мелких сделок.
Отмечается, что "Лукойл" имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах в Европе, а также значительные активы в нефтяных месторождениях от Ирака до Казахстана. Ее бренд также распространяется на заправочные станции от США до Бельгии и Румынии.
Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.
После объявления санкций несколько европейских стран, в которых НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.
Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.
А Румыния считает нужным взять под контроль Petrotel Lukoil - румынскую компанию "Лукойла".
При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.
В то же время недавно "Лукойл" обратился в Министерство финансов США с просьбой продлить срок, отведенный на завершение операций после введения санкций.