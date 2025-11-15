RU

США отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина

Фото: США отсрочили санкции против "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство финансов США продлило срок, после которого вступят в силу санкции против российского "Лукойла", чтобы компания могла провести операции по продаже международных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, администрация президента США Дональда Трампа сделала исключение из санкций для некоторых транзакций ПАО "Лукойл", усиливая взаимодействие с иностранными правительствами и потенциальными покупателями в отношении международных активов российской нефтяной компании.

Минфин США выдало лицензию на определенные операции, связанные с розничными автозаправочными станциями компании и контрактами на продажу международных активов компании до 13 декабря.

Также исключение сделали для сделок, касающихся подразделений "Лукойла" в Болгарии - санкции отсрочили до 29 апреля.

В то же время источники Bloomberg сообщили, что интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни вырос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что главный покупатель приобретет большую часть международных активов, а также несколько более мелких сделок.

Отмечается, что "Лукойл" имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах в Европе, а также значительные активы в нефтяных месторождениях от Ирака до Казахстана. Ее бренд также распространяется на заправочные станции от США до Бельгии и Румынии.

 

Санкции США против российской нефти

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

После объявления санкций несколько европейских стран, в которых НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

А Румыния считает нужным взять под контроль Petrotel Lukoil - румынскую компанию "Лукойла".

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

В то же время недавно "Лукойл" обратился в Министерство финансов США с просьбой продлить срок, отведенный на завершение операций после введения санкций.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНАФТАЛУКОЙЛ-УкраинаСанкции против России