США отсрочили санкции против "Лукойла": в чем причина

Как сообщает издание, администрация президента США Дональда Трампа сделала исключение из санкций для некоторых транзакций ПАО "Лукойл", усиливая взаимодействие с иностранными правительствами и потенциальными покупателями в отношении международных активов российской нефтяной компании.

Минфин США выдало лицензию на определенные операции, связанные с розничными автозаправочными станциями компании и контрактами на продажу международных активов компании до 13 декабря.

Также исключение сделали для сделок, касающихся подразделений "Лукойла" в Болгарии - санкции отсрочили до 29 апреля.

В то же время источники Bloomberg сообщили, что интерес к покупке иностранных активов "Лукойла" в последние дни вырос. Потенциальные покупатели из США, Европы и Персидского залива обратились в Министерство финансов за разрешением на сотрудничество с компанией.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что главный покупатель приобретет большую часть международных активов, а также несколько более мелких сделок.

Отмечается, что "Лукойл" имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах в Европе, а также значительные активы в нефтяных месторождениях от Ирака до Казахстана. Ее бренд также распространяется на заправочные станции от США до Бельгии и Румынии.