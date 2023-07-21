ua ru
Пт, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США відстежуватимуть дії Росії в Чорному морі, - Кірбі

Новость на русском →
П'ятниця 21 липня 2023 00:14
США відстежуватимуть дії Росії в Чорному морі, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки після виходу РФ із "зернової угоди" наголосили, що будуть відстежувати діяльність Росії в Чорному морі.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У США зазначили, що вони закликають Російську Федерацію повернутися до виконання умов "зернової угоди", адже цивільні кораблі намаються доставити продовольство людям, які цього потребують.

"Ми, вочевидь, продовжуємо закликати Росію повернутися до "зернової угоди", і ми дуже уважно стежитимемо за тим, як вони вирішать поводитися в цьому зв’язку",- сказав Кірбі.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог. А в Міноборони РФ пригрозили "залученням до війни" країнам, судна яких направлять до портів України

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки зерновий коридор
NEWS
Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель
Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію