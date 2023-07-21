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США будут отслеживать действия России в Черном море, - Кирби

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Пятница 21 июля 2023 00:14
США будут отслеживать действия России в Черном море, - Кирби Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки после выхода РФ из "зернового соглашения" подчеркнули, что будут отслеживать деятельность России в Черном море.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В США отметили, что они призывают Российскую Федерацию вернуться к выполнению условий "зернового соглашения", ведь гражданские корабли намерены доставить продовольствие людям, нуждающимся в этом.

"Мы, очевидно, продолжаем призывать Россию вернуться к "зерновому соглашению", и мы будем очень внимательно следить за тем, как они решат вести себя в этой связи", - сказал Кирби.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в случае, если Запад выполнит ряд требований. А в Минобороны РФ пригрозили "привлечением к войне" странам, суда которых направят в порты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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