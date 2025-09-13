UA

Мирні переговори Війна в Україні

США відстають. Українці стали світовими лідерами у головній технології війни, - Келлог

Фото: спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Дрони стали ключовою зброєю нинішньої війни, адже вони здатні знищувати бронетехніку згори. Україна досягла значного прогресу в цій сфері та випереджає навіть Сполучені Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Ми (США, - ред.) відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів... Кожна епоха має свій головний актив: колись це були артилерія і авіаносці, а зараз - дрони", - наголосив він.

Келлог зауважив, що раніше бронемашини не оснащували верхнім захистом, оскільки такої потреби не було. Тепер ситуація змінилася - дрони здатні знищувати техніку згори.

"Ми повинні забезпечити обмін нашими технологіями. Я спостерігав, як організовано роботу. Збоку це виглядає як відеогра - підстрелив танк, попив кока-коли, це виглядає зовсім по іншому і серйозно змінює все рівняння оцінки ситуації на полі бою. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли", - пояснив він.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна протягом цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що кількість збитих російських "Шахедів" зростатиме.

Він зазначив, що Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Вже в цьому році показники виробництва будуть більшими, ніж планувалося.

Крім того, днями глава держави написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

Зауважимо нещодавно українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.

Партнерство передбачає масштабування виробництва в Україні та глибшу інтеграцію в європейську оборонну індустрію.

