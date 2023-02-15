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США відслідковували збиту китайську повітряну кулю від її запуску з Хайнаня, - WP

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Вашингтон, Середа 15 лютого 2023 07:10
США відслідковували збиту китайську повітряну кулю від її запуску з Хайнаня, - WP Фото: США відслідковували збиту китайську повітряну кулю з моменту запуску (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американські військові близько семи днів стежили за китайською розвідувальною повітряною кулею перед тим, як її збили над морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними джерел у Пентагоні, військові простежили його маршрут із моменту запуску з бази на китайському острові Хайнань.

Повідомляється, що аеростат вирівнявся траєкторією польоту, яка, як припускають у розвідці США, проходила над територією США Гуама в західній частині Тихого океану. У якийсь момент аеростат несподівано розвернувся на північ, після чого опинився над Аляською, увійшов у повітряний простір Канади та континентальної частини США.

За словами джерел видання, у США вивчають ймовірність того, що аеростат міг опинитися у США випадково. Як зазначає газета, через це аеростат могли збити помилково.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 лютого США збили китайську повітряну кулю, яка могла використовуватися для розвідки.

Також ми писали, що 12 лютого на півночі США було зафіксовано ще один невідомий літаючий об'єкт, який також незабаром знищили.

Пізніше генсек НАТО заявив, що виявлення у повітряному просторі США кількох повітряних куль-шпигунів є наслідком схем, які використовують Росія та Китай для розвідки проти країн НАТО.

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