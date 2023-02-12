У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт: його вже збили

Фото: У повітряному просторі США збили ще один невідомий об'єкт

Американські військові зафіксували черговий літаючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресмена Джека Бергмана.

"Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів", - зазначив політик. Водночас Бергман додав, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом. CNN пише, що наказ знищити невідомий літаючий об'єкт віддав президент Сполучених Штатів Джо Байден.