ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт: його вже збили

Новость на русском →
Неділя 12 лютого 2023 23:21
У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт: його вже збили Фото: У повітряному просторі США збили ще один невідомий об'єкт
Автор: Олег Васьків

Американські військові зафіксували черговий літаючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter конгресмена Джека Бергмана.

"Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів", - зазначив політик.

Водночас Бергман додав, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом.

CNN пише, що наказ знищити невідомий літаючий об'єкт віддав президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя Кароліни в США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити на наявність шпигунських технологій Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Росіяни отримали дві нові версії "Шахедів" від Ірану: що про них відомо
Росіяни отримали дві нові версії "Шахедів" від Ірану: що про них відомо
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм