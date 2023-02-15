США отслеживали сбитый китайский воздушный шар от его запуска с Хайнаня, - WP
Американские военные около семи дней следили за китайским разведывательным воздушным шаром перед тем, как его сбили над морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным источников в Пентагоне, военные проследили его маршрут с момента запуска с базы на китайском острове Хайнань.
Сообщается, что аэростат выровнялся по траектории полета, которая, как предполагают в разведке США, проходила над территорией США Гуама в западной части Тихого океана. В какой-то момент аэростат неожиданно развернулся на север, после чего оказался над Аляской, вошел в воздушное пространство Канады и континентальной части США.
По словам источников издания, в США изучают вероятность того, что аэростат мог оказаться в США случайно. Как отмечает газета, из-за этого аэростат могли сбить по ошибке.
Напомним, ранее стало известно, что 4 февраля США сбили китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.
Также мы писали, что 12 февраля на севере США был зафиксирован еще один неопознанный летающий объект, который также вскоре уничтожили.
Позже генсек НАТО заявил, что обнаружение в воздушном пространстве США нескольких воздушных шаров-шпионов являются последствием схем, которые используют Россия и Китай для разведки против стран НАТО.
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