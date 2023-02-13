Столтенберг про інциденти з повітряними кулями: наслідки дій РФ та Китаю
Виявлення у повітряному просторі США кількох повітряних куль-шпигунів є наслідком схем, які використовують Росія та Китаю для розвідки проти країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Те, що ми побачили в США минулого тижня - це частина схеми, за якої Китай, а також Росія збільшують розвідувальну та спостережну діяльність проти держав-членів НАТО через різні канали. Вже були задіяні кіберпростір, супутники і тепер - аеростати", - наголосив Столтенберг.
За його словами, на тлі таких подій необхідно бути пильними та збільшити обмін розвідданими, а також моніторинг повітряного простору в рамках Північноатлантичного альянсу.
Генсек також зазначив, що посилення співробітництва в космічній сфері, у тому числі у сфері збору даних через супутники та обміну цими даними, обговорюватиметься на майбутній зустрічі очільників Міноборони країн Альянсу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 лютого США збили китайську повітряну кулю, яка могла використовуватися для розвідки.
Також ми писали, що 12 лютого на півночі США було зафіксовано ще один невідомий літаючий об'єкт і збили його.
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