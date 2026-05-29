В США отреагировали на попадание дрона РФ в многоэтажку в Румынии

Соединенные Штаты Америки осуждают вторжение российского дрона на территорию Румынии, что привело к попаданию в многоэтажку в городе Галац.

Как сообщает РБК-Украина , об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсети Х .

"Мы стоим рядом с Румынией и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаце. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - отметил Витакер.

Напомним, во время очередной атаки России на Украину в ночь на 29 мая один из российских беспилотников пересек границу и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац.

В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже. Пострадали два человека - им оказали помощь на месте. Спасателям удалось быстро потушить пожар.

Министерство национальной обороны Румынии установило, что в многоэтажку в Галаце попал российский дрон "Герань-2".

В то же время военные утверждают, что не имели достаточно времени для перехвата российского беспилотника.

По словам бригадного генерала Георге Максима, с момента обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.

В НАТО уже осудили попадание дрона РФ в многоэтажку в Румынии, которая является членом Альянса.