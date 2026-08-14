США відреагували на візит Путіна на Курильські острови

США підтвердили визнання суверенітету Японії над Курильськими островами. Заява пролунала після того, як ці території вперше відвідав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в Японії Джорджа Гласса.

Американський дипломат наголосив, що Японія є "найважливішим союзником" США та може розраховувати на непохитну підтримку.

Вашингтон чітко визнає японський суверенітет над Північними територіями - так у Японії називають Курильські острови.

"Японія та США докладають зусиль для сприяння процвітанню Індо-Тихоокеанського регіону завдяки своєму союзництву. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких дій, які можуть підірвати мир і стабільність у регіоні", - заявив Гласс.

Що передувало

Нагадаємо, 13 серпня російський диктатор вперше відвідав острів Ітуруп. Під час поїздки він побував на рибопереробному заводі "Ясний" та поспілкувався з місцевими жителями. У Токіо одразу відреагували на візит Путіна, висловивши рішучий протест.

Того ж дня прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що спірні острови є невід’ємною частиною японської території, та розкритикувала поїздку Путіна.

Крім того, японська сторона викликала посла РФ Миколу Ноздрева, щоб вручити йому офіційний протест.

Зазначимо, МЗС України також засудило візит Путіна. У відомстві заявили, що Кремль намагається залякати Японію та легітимізувати окупацію чужих територій, наголосивши на повній солідарності Києва з Токіо.