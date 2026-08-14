Японія готує жорстку відповідь Путіну за його візит на Курили

Токіо планує розглянути контрзаходи у відповідь на візит російського диктатора Володимира Путіна на один із островів Курильського архіпелагу, який є спірною територією між Японією та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виданння NNK.

Токіо розглядає, що одним із можливих заходів у відповідь на поїздку Путіна може стати посилення санкцій проти Росії. Видання нагадує, що Японія вже запровадила обмеження проти Москви разом із міжнародними партнерами через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

NNK нагадує, що у Японії чотири острови називають Північними територіями. Токіо вважає їх невід'ємною частиною своєї території та заявляє, що вони були незаконно окуповані Росією після Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Японії Такаїчі Санае заявила, що візит Путіна на Ітуруп суперечить позиції японського уряду. За її словами, острови "є невід'ємною територією Японії з огляду на історичні факти та міжнародне право".

Вона також наголосила, що візит російського диктатора "шкодить суспільним настроям японського народу та є абсолютно неприйнятним".

Такаїчі зазначила, що поїздка Путіна може ускладнити відновлення відносин між Японією та Росією у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Японія викликала посла РФ

Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу викликав посла Росії в Токіо Миколу Ноздрева до Міністерства закордонних справ.

Під час зустрічі Мотегі висловив рішучий протест через візит Путіна. Він заявив, що одностороння поїздка російського президента матиме вкрай негативний вплив на двосторонні відносини.

Японський міністр попросив російського посла негайно передати ці позиції уряду РФ.

Територіальна суперечка

У 2022 році Росія оголосила про припинення переговорів із Японією щодо мирного договору після того, як Токіо запровадило санкції проти Москви через вторгнення РФ в Україну. Переговори також стосувалися територіального питання щодо спірних островів.

Водночас японський уряд продовжує підтримувати контакти з Росією, попри війну проти України. Минулого місяця Мотегі коротко поспілкувався з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на Філіппінах.

Аналітики очікують подальшого загострення і без того напружених відносин між Японією та Росією.