США отреагировали на визит Путина на Курильские острова
США подтвердили признание суверенитета Японии над Курильскими островами. Заявление прозвучало после того, как эти территории впервые посетил российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Японии Джорджа Гласса.
Американский дипломат подчеркнул, что Япония является "важнейшим союзником" США и может рассчитывать на непреклонную поддержку.
Вашингтон четко признает японский суверенитет над Северными территориями - так в Японии называют Курильские острова.
"Япония и США прилагают усилия для содействия процветанию Индо-Тихоокеанского региона благодаря своему союзничеству. Мы решительно выступаем против любых действий, которые могут подорвать мир и стабильность в регионе", - заявил Гласс.
Что предшествовало
Напомним, 13 августа российский диктатор впервые посетил остров Итуруп. Во время поездки он побывал на рыбоперерабатывающем заводе Ясный и пообщался с местными жителями. В Токио сразу отреагировали на визит Путина, выразив решительный протест.
В тот же день премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что спорные острова являются неотъемлемой частью японской территории и раскритиковала поездку Путина.
Кроме того, японская сторона вызвала посла РФ Николая Ноздрева, чтобы вручить ему официальный протест.
Отметим, МИД Украины также осудило визит Путина. В ведомстве заявили, что Кремль пытается запугать Японию и легитимизировать оккупацию чужих территорий, отметив полную солидарность Киева с Токио.
Кроме того, 14 августа стало известно, что Япония готовит более жесткий ответ на поездку российского диктатора. Среди возможных шагов Токио - дальнейшее ужесточение санкций против Москвы.
РБК-Украина также писало, что аналитики ISW считают, что визит Путина на спорные острова стал частью реакции Кремля на Белую книгу обороны Японии в 2026 году. Документ был обнародован в начале августа и, в частности, отражает курс правительства Санаэ Такаичи на укрепление обороноспособности страны.