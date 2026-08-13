ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Прем'єрка Японії обурилася візитом Путіна на Ітуруп, посла РФ викликали "на килим"

15:12 13.08.2026 Чт
2 хв
Що російський дипломат повинен передати Кремлю?
aimg Юлія Капітонова
Прем'єрка Японії обурилася візитом Путіна на Ітуруп, посла РФ викликали "на килим" Фото: Санае Такаїчі, прем'єр-міністерка Японії (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Острів Ітуруп є невід'ємною частиною Японії, тому Токіо засуджує неузгоджений візит російського диктатора Володимира Путіна на цю територію.

З такою заявою виступила прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

На тлі останніх подій Такаїчі нагадала Росії та світу, що Північні території, зокрема острів Ітуруп, належать винятково Японії.

Вона наголосила, що йдеться не лише про історичний контекст, а й про міжнародне право.

Як зауважила прем'єр-міністерка, нещодавній візит Путіна "несумісний із послідовною позицією Японії" щодо її островів.

Також стало відомо, що Токіо невідкладно викликає "на килим" посла Росії в Японії Миколу Ноздрева.

Уряд країни вже висловив рішучий протест у зв'язку з візитом Путіна на острів.

Міністр закордонних справ Тосіміцу Мотеґі заявив журналістам, що закликав Ноздрева передати протест Токіо російському уряду. Ноздрєв японською мовою заявив, що утримається від коментарів.

Японія нагадує, що острівний ланцюг, до якого входять Ітуруп, Кунашир, Шикотан та група островів Хабомаї, був незаконно захоплений Радянським Союзом невдовзі після капітуляції Токіо у Другій світовій війні. Водночас Росія бреше, що захоплення було законним.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Путін вперше відвідав острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є предметом територіального спору з Японією.

Токіо одразу виступив з офіційною заявою та дав зрозуміти, що рішуче протестує проти візиту російського диктатора.

Що важливо розуміти, суперечка між країнами щодо приналежності згаданих островів залишається однією з головних причин, через які Росія та Японія досі не уклали мирний договір після Другої світової війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Японія
Новини
У потязі було 340 людей: як виглядає рейс, який атакував дрон на Одещині
У потязі було 340 людей: як виглядає рейс, який атакував дрон на Одещині
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість