Прем'єрка Японії обурилася візитом Путіна на Ітуруп, посла РФ викликали "на килим"

Острів Ітуруп є невід'ємною частиною Японії, тому Токіо засуджує неузгоджений візит російського диктатора Володимира Путіна на цю територію.

З такою заявою виступила прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

На тлі останніх подій Такаїчі нагадала Росії та світу, що Північні території, зокрема острів Ітуруп, належать винятково Японії.

Вона наголосила, що йдеться не лише про історичний контекст, а й про міжнародне право.

Як зауважила прем'єр-міністерка, нещодавній візит Путіна "несумісний із послідовною позицією Японії" щодо її островів.

Також стало відомо, що Токіо невідкладно викликає "на килим" посла Росії в Японії Миколу Ноздрева.

Уряд країни вже висловив рішучий протест у зв'язку з візитом Путіна на острів.

Міністр закордонних справ Тосіміцу Мотеґі заявив журналістам, що закликав Ноздрева передати протест Токіо російському уряду. Ноздрєв японською мовою заявив, що утримається від коментарів.

Японія нагадує, що острівний ланцюг, до якого входять Ітуруп, Кунашир, Шикотан та група островів Хабомаї, був незаконно захоплений Радянським Союзом невдовзі після капітуляції Токіо у Другій світовій війні. Водночас Росія бреше, що захоплення було законним.