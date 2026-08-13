Путін відвідав острів, на який претендує Японія. У Токіо відреагували
Російський диктатор Володимир Путін вперше відвідав острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є предметом територіального спору з Японією. У Токіо вже відреагували на цей візит та висловили рішучий протест.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Під час перебування на острові Путін оглянув рибопереробний завод "Ясний", де йому показали рибну продукцію, зокрема тунців та палтуса. Відео з його поїздки опублікувала пресслужба Кремля.
Після відвідування підприємства диктатор вирушив до Южно-Сахалінська, де поспілкувався з місцевими жителями.
Уряд Японії різко засудив такі дії Кремля. Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі наголосив на приналежності цих територій:
"Північні яериторії, включаючи Еторофу, є невід’ємною частиною території Японії як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", - зазначив він.
Територіальна суперечка між Японією та РФ
Південні Курильські острови, які в Японії називають Північними територіями, перебувають під контролем Росії. Водночас Токіо вважає своєю територією Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомаї.
Територіальна суперечка навколо островів залишається однією з головних перешкод для укладення мирного договору між Росією та Японією після Другої світової війни. Москва наполягає, що її суверенітет над островами закріплений міжнародними документами та не підлягає перегляду.
Переговори щодо мирного договору між країнами були призупинені Москвою у 2022 році після того, як Токіо запровадило санкції проти Росії.
У 2023 році Японія висловила протест Росії у зв'язку із планами провести ракетні навчання з 18 по 22 квітня в районі південної частини Курильських островів.