Путін відвідав острів, на який претендує Японія. У Токіо відреагували

Російський диктатор Володимир Путін вперше відвідав острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є предметом територіального спору з Японією. У Токіо вже відреагували на цей візит та висловили рішучий протест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Під час перебування на острові Путін оглянув рибопереробний завод "Ясний", де йому показали рибну продукцію, зокрема тунців та палтуса. Відео з його поїздки опублікувала пресслужба Кремля.

Після відвідування підприємства диктатор вирушив до Южно-Сахалінська, де поспілкувався з місцевими жителями.

Уряд Японії різко засудив такі дії Кремля. Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі наголосив на приналежності цих територій:

"Північні яериторії, включаючи Еторофу, є невід’ємною частиною території Японії як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", - зазначив він.