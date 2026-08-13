МЗС України жорстко засудило провокаційний візит Путіна на Ітуруп

МЗС України різко засудило візит російського диктатора Володимира Путіна на окупований японський острів Ітуруп. У відомстві назвали такі дії провокацією та черговою спробою залякування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар МЗС України.

Провокація та демонстрація зневаги

В українському дипломатичному відомстві наголосили, що розцінюють цей крок Кремля як свідому спробу підвищення напруги, залякування та намагання легітимізувати незаконну окупацію.

"Росія розуміє лише мову сили. Жодні демонстративні візити російського керівництва, десятиліття окупації чи пропаганда не здатні змінити очевидного: Ітуруп та інші острови Північних територій є невід’ємною частиною Японії", - підкреслили в МЗС.

У міністерстві зауважили, що суверенітет Токіо над цими землями ґрунтується на міжнародному праві та історичних фактах, а сама окупація не створює жодних законних прав для РФ.

Ревізіонізм від Європи до Тихого океану

У МЗС додали, що Російська Федерація застосовує однакової сили імперіалістичні методи як у Європі, так і в Тихоокеанському регіоні, намагаючись силою переписати кордони.

"Україна надто добре знає цю російську тактику. Вона не повинна мати успіху ані в Європі, ані в Тихоокеанському регіоні", - зазначається в заяві.

Українські дипломати висловили повну солідарність із Японією та закликали міжнародну спільноту посилювати санкційний та дипломатичний тиск на Москву, допоки вона не припинить окупацію чужих територій.