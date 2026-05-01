ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Пентагон доставив Ізраїлю близько семи тисяч тонн зброї за добу

01:27 01.05.2026 Пт
2 хв
Тель-Авів отримав тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, спільні легкі тактичні машини, тощо
Юлія Маловічко
Пентагон доставив Ізраїлю близько семи тисяч тонн зброї за добу Фото: військовий Ізраїлю (Getty Images)

США відправили 6500 тонн боєприпасів та обладнання до Ізраїлю за 24 години
в рамках масштабної логістичної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Відомо, що два вантажні судна пришвартувалися в портах Ашдода та Хайфи, перевізши тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військових вантажівок та іншого військового обладнання.

Окрім великих морських суден для перевезення озброєння та техніки США використали також кілька вантажних літаків.

Серед перевезеного: тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, спільні легкі тактичні машини (JLTV) та додаткове військове спорядження.

Отримане перевезли на бази Армії оборони Ізраїлю по всій країні в рамках операції в порту Ашдод під керівництвом генерального директора Міністерства оборони генерал-майора (резидента) Аміра Барама.

Повітряний та морський міст залишається "центральним інструментом для підвищення готовності, оскільки ситуація з безпекою продовжує розвиватися", - заявили в Тель-Авіві.

З моменту початку операції "Ревучий лев" Ізраїль отримав понад 115 600 тонн військової техніки за допомогою 403 повітряних та 10 морських перевезень.

Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що країна "готова у будь-який момент діяти проти своїх ворогів, на кожному фронті та де завгодно"

"Цей розширюваний повітряний та морський міст безпосередньо зміцнює можливості та оперативну перевагу Армії оборони Ізраїлю", - додав він.

Повідомляється, що операція із закупівель та перевезень продовжуватиме розширюватися в наступні тижні.

Нагадаємо, 20 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ообіцяв "ще не кінець" війни в Ірані та допустив нові події.

Раніше також повідомлялось, що "Моссад" готує таємні операції в Ірані, один із планів розвідки - спровокувати повстання населення для повалення режиму ісламської держави.

При цьому щодо війни США в Ірані, президент Дональд Трамп заявив, що Америка вже здобула перемогу. Однак, ядерна загроза з боку Тегерана зберігається.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Ізраїль
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Аналітика
