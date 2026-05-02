США попередили Європу про затримки поставок зброї через війну з Іраном, - FT

США попередили своїх союзників у Європі про затримки в постачанні зброї та скорочення запасів, з яким Вашингтон зіткнувся під час війни з Іраном. Причому затримки можуть торкнутися навіть Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Кому очікувати затримок і чому

За словами дев'яти осіб, Пентагон попередив європейських союзників про можливі тривалі затримки поставок американської зброї. Зокрема, попередження отримали щонайменше Велика Британія, Польща, Литва та Естонія. Крім того, обговорювалася можливість відтермінування поставок і в Азію.

Затримки частково викликані гострою стурбованістю з приводу рівня запасів зброї в США, оскільки Вашингтон за останні два місяці використав великий обсяг озброєнь проти Ірану.

Причому американським військовим уже довелося перекидати зброю з інших регіонів, включно з Індо-Тихоокеанським, щоб заповнити дефіцит.

Також війна з Іраном посилила побоювання з приводу того, чи володіють США достатніми запасами зброї, щоб стримати Пекін або здобути перемогу над Китаєм у будь-якому майбутньому конфлікті з КНР через Тайвань.

Крім того, що затримки викликають тривогу в усій Європі, вони є поганою новиною для України на тлі побоювань з приводу підтримки країна з боку США після чотирьох років повномасштабної війни.

Також затримки відбуваються в напружений момент трансатлантичних відносин. Як відомо, президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на союзників за те, що вони не роблять більше для допомоги США в боротьбі з Іраном.

Однак кілька людей заявили FT, що затримки не спрямовані на покарання Європи, а відображають реальні побоювання США з приводу своїх запасів.

Експерти з безпеки заявили, що союзникам США в Азії теж слід бути готовими до затримок. Як приклад, відомо, що Японія і Південна Корея покладаються на різну американську зброю, включно з протиракетними комплексами Patriot для своєї оборони.

Які озброєння можуть почати приходити із затримкою

FT пише, що затримки торкнуться боєприпасів для ракетних комплексів HIMARS, Nasams та інших.

У Пентагоні заявили, що "ретельно оцінюють нові запити на обладнання від партнерів, а також наявні справи про передачу озброєнь, щоб забезпечити їх відповідність оперативним потребам".

Видання зазначає, що до числа союзників і партнерів США, які використовують систему Nasams, входять Тайвань, Норвегія, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Литва, Індонезія, Австралія, Угорщина, Україна, Данія, Катар і Оман.

За даними Lockheed Martin, 14 партнерів США використовують HIMARS. До них належать Тайвань, Україна, Польща, Естонія, Австралія та ОАЕ.

Напруженість у складських запасах уже завдає шкоди Україні. Високопоставлений український чиновник заявив, що поставки американської зброї до Києва затримуються з початку війни з Іраном.

До речі, президент України Володимир Зеленський нещодавно говорив, що затримки поставок іноді призводять до того, що ППО Patriot виявляється порожньою під час ракетних атак РФ.