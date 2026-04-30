США відправлять свого полковника до Берліна, щоб контролювати Бундесвер, - POLITICO

Сполучені Штати впроваджують свого високопоставленого офіцера безпосередньо у командну структуру німецької армії. Це відбувається на тлі рекордного поглиблення військової співпраці між Вашингтоном та Берліном, попри суперечливі заяви Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO .

Власні джерела видання заявляють, що американський полковник отримає ключову роль у плануванні місій німецьких сухопутних військ. Німеччина вже погодилась на цю умову.

Відділ планування сухопутних місій - це "мозок" німецької армії, йдеться у матеріалі. Саме тут розробляють плани та готують стратегічні рішення для майбутніх місій. Служба офіцера США у Командуванні німецької армії розпочнеться вже у жовтні

Речник німецької армії пояснив основні задачі:

• подальше поглиблення німецько-американської співпраці;

• оптимізація спільних оперативних можливостей;

• зміцнення взаємодії у рамках НАТО.

Військові чиновники називають це вищим ступенем інтеграції, адже такого не було десятиліттями.

Політика проти армії: розкол між Трампом та Мерцом

Глибока інтеграція військових відбувається у складний час, акцентується у статті. Політичні відносини між лідерами країн стрімко погіршуються. Публічний розкол між президентом США Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем стає дедалі помітнішим.

Проте генерали обидвох країн демонструють єдність. Генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, командувач німецької армії, заявив POLITICO: "Інтеграція старшого американського офіцера до нашого оперативного відділу також є вираженням нашої взаємної глибокої довіри".

Американська сторона підтверджує цей курс. Речниця армії США підполковник Вонні Райт зазначила, що обмін офіцерами відбувається на "дуже вибірковій основі".

Стратегічне значення для НАТО та безпеки Європи

Експерти бачать у цьому призначенні велику політичну гру. США фактично перекалібрують свою присутність у Європі. Їм потрібен «свій» професіонал усередині німецького штабу для кращої сумісності військ.

За словами колишнього високопосадовця Міноборони Німеччини Ніко Ланге, це рішення має критичне значення саме зараз.

"Особливо на цьому етапі інтегрований штабний офіцер США має велике значення", – підкреслив експерт.