США не відмовляються від допомоги іншим країнам, але це потребує перегляду, - Рубіо

Як відзначив Рубіо, "правильна" іноземна допомога є корисною для країни, втім, вона повинна бути "правильною". Уявлення про те, що Вашингтон повинен витрачати десятки мільярдів доларів й ці кошти йдуть на "розумні цілі", є абсурдним, оскільки частина коштів нібито витрачається неефективно.

За словами державного секретаря, Штати повинні переглянути іноземну допомогу, значна частина якої проходила через USAID й Держдепартамент.

"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", - пояснив він.

Сьогодні ж Штати, як відзначив Рубіо, призупинили всю іноземну допомогу, щоб проаналізувати всі проєкті. Ті проєкти, в яких є сенс, будуть збережені й, можливо, посилені.