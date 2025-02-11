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США не відмовляються від допомоги іншим країнам, але це потребує перегляду, - Рубіо

Фото: Марк Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) не відмовляються від підтримки іншим країнам, але цей процес й структуру необхідно реорганізувати з урахуванням національних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Штатів Марко Рубіо у інтерв'ю Patriot на SiriusXM.

Як відзначив Рубіо, "правильна" іноземна допомога є корисною для країни, втім, вона повинна бути "правильною". Уявлення про те, що Вашингтон повинен витрачати десятки мільярдів доларів й ці кошти йдуть на "розумні цілі", є абсурдним, оскільки частина коштів нібито витрачається неефективно.  

За словами державного секретаря, Штати повинні переглянути іноземну допомогу, значна частина якої проходила через USAID й Держдепартамент. 

"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", - пояснив він. 

Сьогодні ж Штати, як відзначив Рубіо, призупинили всю іноземну допомогу, щоб проаналізувати всі проєкті. Ті проєкти, в яких є сенс, будуть збережені й, можливо, посилені.  

USAID

21 січня президент США Дональд Трамп заявив про призупинення на три місяці всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Через деякий час філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкту та їхнього фінансування.

Тим часом радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц переконаний, що відмова від USAID не передасть вплив Китаю та Російській Федерації (РФ) на світовій арені.

Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".

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