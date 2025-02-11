США не отказываются от помощи другим странам, но это требует пересмотра, - Рубио

Соединенные Штаты Америки (США) не отказываются от поддержки другим странам, но этот процесс и структуру необходимо реорганизовать с учетом национальных интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Штатов Марко Рубио в интервью Patriot на SiriusXM.
Как отметил Рубио, "правильная" иностранная помощь является полезной для страны, впрочем, она должна быть "правильной". Представление о том, что Вашингтон должен тратить десятки миллиардов долларов и эти средства идут на "разумные цели", является абсурдным, поскольку часть средств якобы расходуется неэффективно.
По словам государственного секретаря, Штаты должны пересмотреть иностранную помощь, значительная часть которой проходила через USAID и Госдепартамент.
"Определить проекты, которые действительно поддерживают наши национальные интересы, и продолжить финансирование этих инициатив, а также избавиться от тех, которые являются пустой тратой денег или даже противоречат нашим интересам в мире", - пояснил он.
Сегодня же Штаты, как отметил Рубио, приостановили всю иностранную помощь, чтобы проанализировать все проекты. Те проекты, в которых есть смысл, будут сохранены и, возможно, усилены.
21 января президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении на три месяца всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике. Через некоторое время филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
Между тем советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Волц убежден, что отказ от USAID не передаст влияние Китаю и Российской Федерации (РФ) на мировой арене.
Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина "USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".
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