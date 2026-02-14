США не відмовляться від зусиль завершити війну в Україні, - Рубіо

Мирний план США і переговори

У листопаді минулого року Вашингтон запропонував Україні мирний план із 28 пунктів, який передбачав значні поступки Росії та одразу був розкритикований Києвом і європейськими партнерами.

Після цього Україна разом із європейськими країнами провела серію зустрічей, під час яких документ доопрацювали та скоротили до приблизно 20 пунктів, зробивши його більш прийнятним для Києва. Надалі обговорення плану тривали за участю України, США та Європи, а американська сторона також проводила консультації в Москві.

За словами президента Володимира Зеленського, з точки зору гарантій безпеки план уже доопрацьований і загалом готовий приблизно на 90%, однак ключовими спірними питаннями залишаються території та статус Запорізької АЕС. Росія наполягає на повному контролі над Донбасом і станцією, тоді як Україна категорично відкидає такі вимоги.

Останній раунд переговорів між Україною, США та РФ відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі.

13 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наступна зустріч запланована на 17–18 лютого, а радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив підготовку української делегації до нового раунду перемовин.