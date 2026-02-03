ua en ru
Головна » Новини » Політика

"Я вперше це говорю": Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання в Україні

Вівторок 03 лютого 2026 00:51
"Я вперше це говорю": Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання війни в Україні. За його словами, він вперше про це говорить.

Як передає РБК-Україна, про це президент США заявив під час спілкування в Білому домі.

"У нас багато чого відбувається… Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас, можливо, будуть хороші новини", - сказав глава Білого дому.

Він також продовжив у цьому контексті щодо втрат особового складу в російсько- українській війні.

"Ми втрачаємо 25 тисяч людей на місяць, які загинули в цій війні. 25 тисяч. Минулого місяця була 31 тисяча. Погляньте, молоді красиві діти. Діти, які мають батьків", - сказав Трамп.

Однак глава Білого дому також згадав вкотре про те, що США не витрачають гроші на війну в Україні на відміну від його попередника - Джо Бойдена.

Навпаки, Європа платить Америці, сказав Трамп, очевидно, маючи на увазі програму PURL, згідно з якою партнери України сплачують Штатам за зброю для ЗСУ.

"Ми не витрачаємо гроші, як Байден. Він давав 350 мільйонів доларів. А Європа... З ними трохи рахується, але.. Якщо дивитися на те, що відбувається, то країни Європи платять нам", - заявив американський лідер.

Переговори по Україні

Нагадаємо, українська делегація відправилась до Абу-Дабі на черговий раунд переговорів із Росією та США щодо миного врегулювання. Очікується, що переговори відбудуться 4-5 лютого.

Попередній раунд переговорів в ОАЕ пройшов 23 і 24 січня. Україна, Росія і США провели перші тристоронні переговори, при цьому сторони публічно не розкривали результати домовленостей.

При цьому джерела РБК-Україна відзначали, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Однак територіальне питання, яке являється ключовим, поки так і не було вирішене: РФ стоїть на своєму - виведнню військ з Донбасу, але Київ не поступається.

Дональд Трамп Війна в Україні мирний план США
