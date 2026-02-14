ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

США не відмовляться від зусиль завершити війну в Україні, - Рубіо

США, Субота 14 лютого 2026 12:40
UA EN RU
США не відмовляться від зусиль завершити війну в Україні, - Рубіо Фото: держсекретар США Марко Рубіо (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над припиненням війни в Україні та не відмовлятимуться від цього зобов’язання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Bloomberg.

Читайте також: "Я вперше це говорю": Трамп пообіцяв хороші новини щодо мирного врегулювання в Україні

Водночас, за словами Рубіо, Росія здатна досягти своїх початкових стратегічних цілей у війні попри значні втрати. Ба більше, Рубіо вважає, що воєнні цілі російського диктатора Володимира Путіна змінилися, і тепер він хоче захопити лише 20% Донецької області, які його війська ще не окупували.

"Ми продовжуватимемо шукати способи, щоб побачити, чи існує рішення цієї унікальної проблеми, яке буде прийнятним для України, і яке також прийме Росія", - сказав Рубіо.

Мирний план США і переговори

У листопаді минулого року Вашингтон запропонував Україні мирний план із 28 пунктів, який передбачав значні поступки Росії та одразу був розкритикований Києвом і європейськими партнерами.

Після цього Україна разом із європейськими країнами провела серію зустрічей, під час яких документ доопрацювали та скоротили до приблизно 20 пунктів, зробивши його більш прийнятним для Києва. Надалі обговорення плану тривали за участю України, США та Європи, а американська сторона також проводила консультації в Москві.

За словами президента Володимира Зеленського, з точки зору гарантій безпеки план уже доопрацьований і загалом готовий приблизно на 90%, однак ключовими спірними питаннями залишаються території та статус Запорізької АЕС. Росія наполягає на повному контролі над Донбасом і станцією, тоді як Україна категорично відкидає такі вимоги.

Останній раунд переговорів між Україною, США та РФ відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі.

13 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наступна зустріч запланована на 17–18 лютого, а радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив підготовку української делегації до нового раунду перемовин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Сполучені Штати Америки Марко Рубіо Війна в Україні Перемир'я Росії та України
Новини
В Одесі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
В Одесі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи