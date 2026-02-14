ua en ru
США не откажутся от усилий завершить войну в Украине, - Рубио

США, Суббота 14 февраля 2026 12:40
UA EN RU
США не откажутся от усилий завершить войну в Украине, - Рубио Фото: госсекретарь США Марко Рубио (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты будут продолжать работать над прекращением войны в Украине и не будут отказываться от этого обязательства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Bloomberg.

Читайте также: "Я впервые это говорю": Трамп пообещал хорошие новости относительно мирного урегулирования в Украине

В то же время, по словам Рубио, Россия способна достичь своих первоначальных стратегических целей в войне, несмотря на значительные потери. Более того, Рубио считает, что военные цели российского диктатора Владимира Путина изменились, и теперь он хочет захватить лишь 20% Донецкой области, которые его войска еще не оккупировали.

"Мы будем продолжать искать способы, чтобы увидеть, существует ли решение этой уникальной проблемы, которое будет приемлемым для Украины, и которое также примет Россия", - сказал Рубио.

Мирный план США и переговоры

В ноябре прошлого года Вашингтон предложил Украине мирный план из 28 пунктов, который предусматривал значительные уступки России и сразу был раскритикован Киевом и европейскими партнерами.

После этого Украина вместе с европейскими странами провела серию встреч, в ходе которых документ доработали и сократили до примерно 20 пунктов, сделав его более приемлемым для Киева. В дальнейшем обсуждения плана продолжались с участием Украины, США и Европы, а американская сторона также проводила консультации в Москве.

По словам президента Владимира Зеленского, с точки зрения гарантий безопасности план уже доработан и в целом готов примерно на 90%, однако ключевыми спорными вопросами остаются территории и статус Запорожской АЭС. Россия настаивает на полном контроле над Донбассом и станцией, тогда как Украина категорически отвергает такие требования.

Последний раунд переговоров между Украиной, США и РФ состоялся 4-5 февраля в Абу-Даби.

13 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча запланирована на 17-18 февраля, а советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подтвердил подготовку украинской делегации к новому раунду переговоров.

